Israel sanoo aikovansa iskeä kovaa Iranin tukemaa ryhmää vastaan – näin viime päivien tapahtumat ovat edenneet

Iran varoittaa tilanteen ennakoimattomista seurauksista sen jälkeen, kun Israel on iskenyt Hizbollahin kohteisiin Libanonissa. Asiasta uutisoi muun muassa BBC .

Israel on syyttänyt Iranin tukemaa libanonilaista sotilasryhmää Hizbollahia lauantain tappavasta raketti-iskusta Israelin miehittämillä Golanin kukkuloilla.

Hizbollah on kuitenkin kiistänyt jyrkästi osallisuutensa tapahtumaan, jossa kuoli 12 lasta ja nuorta aikuista.

Libanonin ulkoministeri Abdallah Bou Habib on kertonut Weekend BBC World Service -ohjelmassa, ettei hän usko Hizbollahin tehneen iskua.

Ulkoministeri Bou Habib on sanonut tuomitsevansa ”siviilien tappamisen missä tahansa he ovatkin” ja sanoo, että tapahtumien selvittämiseksi tarvitaan kansainvälinen komitea.

Libanonin ulkoministeri Abdallah Bou Habib kertoi sunnuntaina Reutersille, että Libanonin hallitus on pyytänyt Yhdysvaltoja kehottamaan Israelia maltillisuuteen, kun jännitteet alueella ovat lisääntyneet.

Bou Habib sanoi, että Yhdysvallat on pyytänyt Libanonin hallitusta välittämään Hizbollahille viestin, että myös Hizbollahia pyydetään osoittamaan maltillisuutta.

Näin viime päivien tapahtumat ovat edenneet:

Iran on kehottanut Israelia pidättäytymään uusista sotatoimista Libanonissa. Iranin mukaan ne voivat johtaa ennakoimattomiin seurauksiin.

Israelilaislehti Haaretz kertoo, että 11 uhreista on tunnistettu.

Israelin pelastusviranomaisten mukaan isku tehtiin Libanonin puolelta. Israelin asevoimat syyttää iskusta äärijärjestö Hizbollahia, joka on kuitenkin kiistänyt syytökset.

Israelin ulkoministeriön mukaan Hizbollah on mennyt vaarallisen pitkälle.

– Lauantain verilöyly merkitsee sitä, että Hizbollah on ylittänyt vaarallisia rajoja. Kyseessä ei ole armeija, joka taistelee toista armeijaa vastaan, vaan pikemminkin terroristijärjestö, joka ampuu tarkoituksella siviilejä, Israelin ulkoministeriö sanoi lausunnossaan.

Iran ei tunnusta Israelia ja on tehnyt palestiinalaisten tukemisesta keskeisen osan ulkopolitiikkaansa vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen.

EU:n Borrel pyytää malttia

Israelin asevoimat on sanonut valmistelevansa vastausta raketti-iskuun. Asevoimien edustajan mukaan Majdal Shamsin kylään osunut raketti on mallia, joka on käytössä yksinomaan Hizbollahilla.