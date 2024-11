Israel ilmoitti valittavansa Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräyksistä

Ranska ilmoitti, ettei se aio pidättää Netanjahua oikeuden päätöksestä huolimatta.

Israel aikoo valittaa Kansainvälinen rikostuomioistuimen (ICC) pääministeri Benjamin Netanjahulle ja ex-puolustusministeri Yoav Gallantille langettamista pidätysmääräyksistä, kertoi Israelin pääministerin kanslia keskiviikkona.

Samalla ICC:tä pyydetään jäädyttämään kaksikon pidätysmääräykset siihen saakka kunnes valitus on käsitelty.

– Jos oikeus ei hyväksy tätä pyyntöä, se tulee jälleen osoittamaan Yhdysvalloille ja muille Israelin ystäville, kuinka puolueellinen se on Israelin valtiota vastaan, lausunnossa sanottiin.

Ranska kertoi keskiviikkona, ettei se aio noudattaa ICC:n päätöstä ja pidättää Netanjahua.

Ranskan ulkoministeriö ilmoitti maan katsovan, että koska Israel ei ole ICC:n jäsen, Netanjahulla on oikeus valtionjohtajan immuniteettiin.

Ranskan median vahvistamattomien tietojen perusteella Netanjahu olisi keskustellut asiasta presidentti Emmanuel Macronin kanssa puhelimitse ja vaatinut, ettei Ranska noudata määräystä.

Toisin kuin monet muut Euroopan maat Ranska on suhtautunut pidättyvästi ICC:n pidätysmääräyksiin. Esimerkiksi EU:n väistyvä ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell on korostanut, että päätökset ovat sitovia ja niitä on noudatettava.