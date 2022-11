Isoveli kertoo tunteikkaana viime hetkistä Börje Salmingin kuolinvuoteen vierellä: "Pidin häntä kädestä"

– Pia (Börjen vaimo) soitti aamulla ja sanoi, että nyt on kiire, Stig Salming kertoo torstaipäivästä Expressenin mukaan .

Hän on kiitollinen, että ehti paikalle.

– Tämä on todella traagista, mutta sain olla mukana hänen vimieisenä tuntinaan. Istuin ja pidin Börjeä kädestä kun hän otti viimeiset henkäyksensä, isoveli sanoo.

– En pysty melkein puhumaan asiasta. Mutta se on fakta, että Börjeä ei ole enää. Ja se on todella surullista.

Isoveli on ollut mukana Börjen suurissa hetkissä uran jälkeen, muun muassa patsaanpaljastustilaisuudessa ja kun paita nousi kattoon Torontossa.

– Se on yksi vahvimmista muistoistani Börjen urasta, nähdä omin silmin, kuinka rakastettu hän on Torontossa. Hän on jättänyt uskomattoman jäljen urheilumaailmaan.