Islannin presidentinvaalien alustavat tulokset selvillä: Istuvalle presidentille povataan murskavoittoa

Johannesson on historian professori. Vuonna 2016 hänestä tuli Islannin kuudes presidentti. Tuolloin hän keräsi vaaleissa 40 prosentin äänisaaliin.

– Tämä on minulle kunnia. Pidän vaalitulosta osoituksena siitä, että islantilaiset ovat hyväksyneet tapani hoitaa tätä virkaa, Johannesson kommentoi uutistoimisto AFP:lle ääntenlaskun jatkuessa.

Noin 364 000 asukkaan Islannissa presidentillä ei ole merkittäviä valtaoikeuksia, mutta hän voi esimerkiksi käyttää veto-oikeutta lakialoitteisiin.Äänioikeutettuja presidentinvaaleissa on noin 252 000.

"Häntä on pidetty kansanmiehenä"

– Häntä on pidetty kansanmiehenä, ei kovin tärkeilevänä tai muodollisena. Islantilaiset tuntuvat pitävän hänestä ja haluavat hänen jatkavan tehtävässä, Islannin yliopiston politiikan tutkimuksen professori Olafur Hardarson kuvaili AFP:lle.

Koronaviruspandemian ei uskottu juuri vaikuttavan vaaleihin, sillä Islanti on selvinnyt toistaiseksi melko vähin tartunnoin. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maassa on todettu yhteensä noin 1 800 tartuntaa. AFP:n mukaan virukseen liittyviä kuolemia on kymmenen ja parhaillaan aktiivisia tartuntoja noin 11.