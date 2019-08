Isis-joukkomurhasta syytetyt kaksoset taas syytetyn penkille – Turun hovioikeus kuulee nimettömiä todistajia videoyhteydellä Irakista

Jutussa on muitakin poikkeuksellisia piirteitä kuin se, että miehiä syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista, törkeästä pahoinpitelystä ja surmaamalla tehdystä törkeästä sotarikoksesta.

Kriisialueella toisessa valtiossa tapahtuneiden asioiden selvittäminen ja toteennäyttäminen on ollut haastavaa kaikille jutun osapuolille. Sekä syyttäjä että puolustus ovat onnistuneet löytämään tapahtumille todistajia, joita on tarkoitus kuulla oikeudessa, mutta he eivät halua tulla tunnistetuksi.