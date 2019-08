Joukkomurhaoikeudenkäynti Turun hovioikeudessa alkoi nenävertailulla – syyttäjä vaatii kaksoisveljeksille elinkautista

He kertoivat, että jompikumpi syytteessä olevista veljeksistä esiintyy Isisin propagandavideolla.

Järjestö oli tehnyt vuoden 2014 niin sanotusta Camp Speicherin joukkomurhasta propagandavideon, joka on ollut esillä internetissä. Videolla punabarettinen mies teloittaa vähintään 11 ihmistä.

Metatason valokuvakiista

– Tuo taistelija muistuttaa ulkonäöltään hyvin paljon molempia vastaajia. Kuvanlaatu on kuitenkin niin huono, ettei teknisin menetelmin ole kyetty tekemään varmoja johtopäätöksiä siitä, että tuo barettimies on jompikumpi vastaajista, syyttäjä Laitinen totesi.

Syyttäjä kuitenkin kyseenalaistaa sen, pitävätkö kuvien aikaleimat ja muut niin sanotut metatiedot paikkansa. Osassa kuvista esimerkiksi paistaa aurinko, vaikka aikaleiman mukaan on yö.

Syyttäjä vaatii elinkautista

Irakissa joukkomurhasta on langetettu ainakin kymmeniä kuolemantuomioita siihen osallisiksi katsotuille, ja Irak pyysi myös kaksosten luovuttamista. Suomen valtio ei kuitenkaan luovuttanut heitä, sillä Irakissa on käytössä kuolemantuomio.

Joukkomurhassa teloitettiin yli tuhat ihmistä

Terroristijärjestö valtasi Tikrit-nimisen kaupungin kesäkuussa 2014. Kun järjestö saapui kaupunkiin, suurin osa kaupungissa olleista Irakin armeijan sotilaista oli hakenut suojaa kaupungin ulkopuolella olevasta Camp Speicherin tukikohdasta, josta poistuessaan he joutuivat äärijärjestön käsiin.

– Kaikkia ei voitu suuren lukumäärän vuoksi tappaa kerralla. Osa vietiin yhteen lukuisista Saddam Husseinin aikaisista palatseista odottamaan. Yksi kuultavista todistajista on kertonut juuri siitä tilanteesta, jossa vankeja ollaan kuljettamassa joukkomurhapaikalle ja toisaalta palatsiin, ja (hän) on kertonut nähneensä vastaajat, Laitinen totesi.

Toisen miehen puhelimesta löytyi Isis-myönteisiä viestejä

– Tuo viestittely sinänsä on ollut sellaista, jossa on sympatisoitu määrättyjä tahoja, mutta viestiketju on yli puoli vuotta väitettyjen tapahtumien jälkeen. Niissä viesteissä päämieheni ei kerro olleensa tapahtumissa mukana, Gummerus sanoi.