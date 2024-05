Irlannin euroviisuedustaja Bambie Thug avautuu kisojen kulisseista: "Niin kamalaa meille"

Euroviisufinaali käytiin 11. toukokuuta Ruotsin Malmö Arenalla, missä voiton vei Sveitsin edustaja Nemo kappaleella The Code. Toiseksi sijoittui Kroatian edustaja Baby Lasagna kappaleellaan Rim Tim Tagi Dim.

Nemo on kertonut olevansa ei-binäärinen, kuten myös kuudenneksi sijoittunut Irlannin edustaja Bambie Thug . Hän esitti kappaleen Doomsday Blue.

Bambie Thug kertoi finaalin jälkeen irlantilaismedioille, minkälaiset oltavat ei-binäärisillä edustajilla on ollut Euroviisujen kulisseissa. Haastattelun on jakanut muun muassa irlantilaismedia Irish Examiner .

– Olen niin ylpeä, että Nemo voitti. Olen ylpeä, että me olimme top-kympissä, jotka ovat joutuneet taistelemaan tämän paskan kulisseissa, koska tämä on ollut niin vaikeaa ja niin kamalaa meille. Olen niin ylpeä meistä. Haluan vain sanoa, että me olemme, mitä Euroviisut ovat. EBU ei ole, mitä Euroviisut ovat. Vitut EBU:sta. En edes välitä enää. Vitut heistä, Bambie Thug kertoi herkistyneenä.