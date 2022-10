Iranissa tehtyjä kamikaze-lennokkeja sataa Ukrainaan – EU lätkäisi maalle uusia pakotteita sotaan sekaantumisesta

Pakotteiden kohteeksi olevien varat jäädytetään. EU:n mukaan se on valmis laajentamaan pakotteiden kohteeksi joutuneiden määrää tarvittaessa.

Venäjä on käyttänyt iranilaisvalmisteisia lennokkeja viime viikkoina useisiin iskuihin Ukrainassa.

Niillä on isketty muun muassa pääkaupunki Kiovaan. Ukraina on jo ilmoittanut harkitsevansa diplomaattisiteiden katkaisua Iraniin.

EU:n ulkosuhteista vastaavan Josep Borrellin edustaja Nabila Massrali sanoi eilen, että EU on saanut kerättyä tarpeeksi todisteita Iranin osuudesta.

– Nyt kun olemme keränneet tarpeeksi todisteita, työskentelemme komissiossa sen eteen, että EU:n vastaus on selkeä, nopea ja jämäkkä, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Iranin ulkoministeri on kutsunut väitteitä iranilaisten lennokkien käytöstä "perusteettomiksi".

Pakotteita jo Mahsa Aminin kuoleman vuoksi

Tämän lisäksi Iran on ollut lännen ydinpakotteiden kohteena. EU on kohdistanut pakotteita Iraniin sen ydinohjelman vuoksi vuodesta 2007 alkaen ja maan ihmisoikeustilanteen vuoksi vuodesta 2011 alkaen.

Lännen eristämät maat tekevät yhteistyötä

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Ukrainan sota on lähentänyt Venäjää ja Irania entisestään. Asetoimitusten lisäksi Iran on virallisesti tukenut Venäjän narratiivia sodasta. Koska molemmat maat ovat lännen pakotteiden kohteena, ovat ne käyneet keskenään kauppaa. Ne ovat muun muassa pohtineet yhteisen järjestelmän kehittämistä kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän tilalle, josta ne on suljettu ulos.