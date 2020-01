Iranin ainoa naispuolinen olympiamitalisti loikkasi Eurooppaan ja haukkuu vallanpitäjät: "Olen yksi miljoonista sorretuista naisista, joiden kanssa hallinto on leikkinyt vuosien ajan"

21-vuotiaan Alizadehin päätöksestä on kertonut muun muassa CNN . Alizadehista tuli ensimmäinen olympiamitalin voittanut iranilaisnainen, kun hän saavutti pronssia taekwondon alle 57-kiloisten sarjassa Rion kesäolympialaisissa vuonna 2016.

– Olen yksi Iranin miljoonista sorretuista naisista, joiden kanssa hallinto on leikkinyt vuosien ajan. He veivät minut minne halusivat, kertoivat mitä sanoa ja miten pukeutua. He käyttivät minua hyväksi aina kun halusivat. Minä ja kaikki muut olimme vain välineitä ja kiitokset piti aina osoittaa hallinnolle.