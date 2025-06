Intian turmakone putosi lääkäreiden asuntolan päälle – kymmeniä kuollut, osa kateissa

Air Indian kone putosi lääkärien hostelliin. Rakennuksesta on löydetty kymmenien ruumiit.

Air Indian matkustajakone osui pudotessaan lääkärien asuntolaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan rakennuksesta on löydetty 30–35 ruumista.

BBC:n mukaan ainakin 50 lääketieteen opiskelijaa on viety asuntolasta sairaalaan. Paikallinen lääketieteellinen yhdistys kertoo myös, että viisi opiskelijaa on kateissa ja ainakin kaksi on teho-osastolla.

Asuntolassa olleen pojan äiti kertoo intialaiselle uutistoimisto ANI:lle, että hänen poikansa pelastautui hyppäämällä ikkunasta. Äidin mukaan poika hyppäsi toisesta kerroksesta ja sai vammoja, mutta on turvassa.

Paikallinen poliitikko Darshna Vaghela kertoi BBC:n mukaan toimittajille, että useiden lääkärien asunnot ovat vaurioituneet.

– Olin toimistossani lähellä, kun kone putosi. Kuului kova jysähdys. Pelastimme monia lääkäreitä hostellista, Vaghela sanoo.

Boeing 788 Dreamliner -tyyppinen kone putosi maahan Länsi-Intian Ahmedabadin lentokentän ulkopuolella. Paikallisen viranomaisen mukaan kukaan ei selvinnyt turmasta hengissä.

Paikallisen poliisin mukaan alueella maassa olevien kuolonuhrien määrä ei ole selvillä.

– Tarkkoja lukuja uhreista selvitetään parhaillaan, poliisi sanoo.