Ilves teki luottopelaajalleen jatkosopimuksen

SM-liigassa pelaava Tampereen Ilves on tehnyt jatkosopimuksen tshekkivahti Dominik Pavlatin kanssa.

25-vuotias Pavlat jatkaa Ilveksessä kauden 2025-26 loppuun asti.

– Dominik on osoittanut halua sekä kykyä kehittyä, ja hän on parantanut koko ajan otteitaan Ilveksessä. Uskomme hänen kehittyvän vielä jatkossakin. Dominikilla on erinomainen kyky lukea peliä ja rauhallinen olemus sekä maalilla että pukukopissa. Hän on erittäin pidetty joukkuepelaaja, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kehuu tiedotteessa.

Ensimmäistä kauttaan Suomessa pelaava Pavlat on pelannut tällä kaudella 19 ottelua torjuntaprosentilla 90,8. Hän on jakanut torjuntavastuun maanmiehensä Jakub Malekin kanssa.

Pavlat on pelannut urallaan myös 98 ottelua Tshekin pääsarjassa torjuntaprosentilla 91,8.