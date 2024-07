Ilves sai mieluisan pelaajauutisen NHL:stä

22-vuotias Malek on torjunut Ilveksen maalilla jo kahden edelliskauden ajan. Viime kaudella Malek pelasi 27 ottelussa torjuntaprosentilla 91,5.

– Jakub Malekin pelillinen ja fyysinen kehitysprosessi on edennyt Ilveksessä täysin odotetusti viime kausien aikana. Odotamme kehityksen jatkuvan ensi kaudellakin ja hänen olevan sen jälkeen valmis siirtymään Pohjois-Amerikkaan. On hienoa, että New Jersey Devils näki Ilveksen edelleen Jakubille parhaaksi paikaksi kehittyä. Iso kiitos heille erinomaisesta yhteistyöstä, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kommentoi seuran tiedotteessa.