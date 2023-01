Ilves hankki KHL-mestarin – huippulupaus vaihtoi osoitetta samassa kaupassa

Koskiranta on ollut SaiPan kapteenina kolmatta kauttaan. Tällä kaudella tehoja on tullut 37 ottelussa 1+6=7. Koskiranta pelasi pitkän jakson KHL:ssä, jossa pelejä kertyi 353 ja tehoja 71+78=149. 36-vuotias hyökkääjä voitti sarjan mestaruuden kaudella 2016-2017 Pietarin SKA:n paidassa.

Hän on ollut tehokas Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa, jossa pisteitä on tullut 19 ottelussa 6+8. Järventiellä on sopimus kevääseen 2024 ja se sisältää option sitä seuraavasta kaudesta.