Iltalehden päätoimittaja Erja Yläjärvi siirtyy Hufvudstadsbladetin päätoimittajaksi

Yläjärvi on työskennellyt Iltalehdessä vuodesta 2018. Alma Median palvelukseen Yläjärvi tuli Helsingin Sanomista toimituspäällikön tehtävistä.

Yläjärvi on aiemmin toiminut myös Kouvolan Sanomien päätoimittajana.

– Iltalehden toimituksen ammattitaito nopeassa uutistyössä on omaa luokkaansa, ja tällaisen työyhteisön johtaminen on ollut suuri etuoikeus. Poikkeusaikana sisällön kysyntä on kasvanut entisestään, ja olen varma, että Iltalehti jatkaa hyvää kehitystä myös uuden päätoimittajan johdolla, Erja Yläjärvi sanoo tiedotteessa.