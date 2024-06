Ville Pernaa Avun päätoimittajaksi

Hän aloittaa työt päätoimittajana 1. marraskuuta.



Pernaa siirtyy tehtäviin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VTT) viestintäjohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt aiemmin urallaan muun muassa Suomen Kuvalehden, Kanavan ja Parnasson päätoimittajana. Pernaa on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori.



– Avun missiona on kertoa kattavasti koko Suomen ja kaikkien suomalaisten arjesta, mikä tarkoittaa vastapainoa median keskittymiselle ruuhka-Suomen asioihin. Teemme Avussa rehellistä, koskettavaa, suoraviivaista ja laadukasta journalismia, mutta emme ryhdy saarnaamaan, miten ihmisen tulisi elää, Pernaa kertoo tiedotteella.



Apu-lehden nykyinen päätoimittaja Marja Aarnipuro jää eläkkeelle loppuvuonna.