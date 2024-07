Ilona Siekkisen vauvan kuolinsyy selvisi

View this post on Instagram

– Haluan sanoa tähän saumaan jokaiselle, joka minua on syyttänyt vauvan kuoleman aiheuttamisesta esimerkiksi treenaamalla, että hävetkää oikeasti. Menkää itseenne.

– Tämä on ollut äärimmäisen raskas vuosi, mutta tästä noustaan hetki hetkeltä ja elämä kantaa. Oli ihana päästä vauvan haudalle heti Suomeen tultuamme viime viikolla. Hautakivikin on nyt asennettu. Haudalla on todella kaunista.