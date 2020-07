Ilmassa leijuvat teltat hämmästyttävät Suomen metsissä – MTV Uutiset testasi puiden väliin kiinnitettävän yömajan, katso video!

Se on teltan ja riippumaton sekoitus, sillä se näyttää teltalta, mutta roikkuu puiden varassa. Tentsile on kolmion muotoinen, liinoilla kolmeen puuhun kiinnitettävä puumajoite.

Janhosen yritys Honkalintu avasi vuonna 2017 maailman ensimmäisen Tentsile Experience EcoCamp -elämyskeskuksen Nuuksion Pitkäjärven rantaan. Normaalisti alueella on tarjolla seitsemän tensileä, mutta koronaepidemian takia määrää laskettiin viiteen.

Mieli lepää

Nukkuminen voi vaatia totuttelua

– Tämä on pikkuisen painava matkailukäyttöön. Malli on enemmän perusleirikäyttöön, sillä tämän paino on noin seitsemän kiloa, kertoo Janhonen.