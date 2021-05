– Kun katsoo ilmanlaatuhavaintoja, ilmanlaatu on alentunut Ilmatieteen laitoksen mittauspaikoilla. Se (savu) näkyy sellaisena autereisuutena. Eli vaikka taivas on selkeä, se ei ole aivan kirkas. Se on vähän sakean värinen, harmahtavan sävyinen, kun on enemmän pienhiukkasia ilmassa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle kertoo.