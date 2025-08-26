Ilmaliikenneonnettomuus Inarissa – vesitaso kaatui

Inarissa sattui tiistaina ilmaliikenneonnettomuus.
Pelastuslaitos sai hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta Inarissa Lapissa. Hälytys tuli puoli yhdeltä iltapäivällä.
Pelastuslaitoksen mukaan vesitaso kaatui rullatessa järveen.
– Vesitasossa ollut neljä henkilöä, jotka päässeet pois koneesta ja järven rannalle. Ensitietojen mukaan ei henkilövahinkoja, Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.
Onnettomuus tapahtui keskellä erämaata Keskimmäisellä Silislompolojärvellä. Pelastuslaitoksen mukaan kohde on vaikeasti saavutettava.