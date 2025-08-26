Ilmaliikenneonnettomuus Inarissa – vesitaso kaatui

AOP Pelastuslaitos Espanja 10.5.2025
Credit: Mercatec / Alamy Stock Photo
Julkaistu 49 minuuttia sitten

Leo Kirjonen

leo.kirjonen@mtv.fi

STT

Inarissa sattui tiistaina ilmaliikenneonnettomuus.

Pelastuslaitos sai hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta Inarissa Lapissa. Hälytys tuli puoli yhdeltä iltapäivällä.

Pelastuslaitoksen mukaan vesitaso kaatui rullatessa järveen. 

– Vesitasossa ollut neljä henkilöä, jotka päässeet pois koneesta ja järven rannalle. Ensitietojen mukaan ei henkilövahinkoja, Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Onnettomuus tapahtui keskellä erämaata Keskimmäisellä Silislompolojärvellä. Pelastuslaitoksen mukaan kohde on vaikeasti saavutettava.

Lisää aiheesta:

Vesitaso kaatui ylösalaisin JyväskylässäPienkone pulassa Inarissa – lasku pitkäksi erämaa-alueellaPienlentokone teki pakkolaskun Juupajoella – viranomaiset selvittävät turman syytäPienkone teki onnistuneen pakkolaskun Rovaniemellä, ei loukkaantumisiaPienkone teki pakkolaskun Ivalojoen jäälle Yksi loukkaantui lievästi vesitasoturmassa Suonenjoella
Kotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kotimaa