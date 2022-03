Illan uutislähetyksessä kunnioitettiin Jarkko Sipilän muistoa: "Tiesi rikostutkinnasta monta kertaa enemmän kuin moni poliisi"

– No Jara oli aivan poikkeuksellinen työkaveri, hyvin lämminsydäminen ihminen. Me tehtiin vuosien ajan tätä Rikospaikka-ohjelmaa. Vinkkimiehet kaksikkona on ajeltu tuhansia kilometrejä autossa ja puhuttu paljon elämästä muutenkin, sanoo Sipilän läheinen kollega Pekka Lehtinen.