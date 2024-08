Ilkka Sasi erotettiin toistaiseksi valtuustoryhmästään Tampereella

Tampereen kaupungin apulaispormestari Ilkka Sasi (kok.) on toistaiseksi erotettu kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmästä. Ryhmä kertoi tiedotteessaan tiistaina, että erottamisen syynä on Sasin epäasiallinen käytös ja luottamuspula.



Valtuustoryhmä päätti erottamisesta kokouksessaan maanantaina. Ryhmän puheenjohtaja Anne-Mari Jussila sanoo tiedotteessa, että Sasin käytöksestä ryhmän jäsenenä on keskusteltu useissa kokouksissa.



– Keskustelumahdollisuuksista huolimatta Sasi ei ole onnistunut säilyttämään ryhmän luottamusta, Jussila kertoo.



Hänen mukaansa Sasille ehdotettiin ensin omaehtoista eroamista ryhmästä. Sasi ei kuitenkaan "hyödyntänyt tätä mahdollisuutta".



Aamulehti kertoi kesäkuun alussa, että Sisä-Suomen poliisi epäili Sasia seksuaalisesta ahdistelusta ja alkoholirikoksesta. Valtuustoryhmän mukaan esitutkinta on edennyt syyteharkintaan.



Ryhmän on määrä käsitellä Sasin jäsenyyttä ryhmässä syyteharkinnan päätyttyä.