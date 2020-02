IL: Pienen lapsen murhasta Espoossa epäilty brittinainen vahingoitti itseään vankilassa – tila kriittinen

Iltalehden mukaan teko tapahtui 28. tammikuuta Vantaan vankilassa. Nainen on sairaalahoidossa ja hänen tilansa on yhä kriittinen.

Vankilassa tapahtui "jotain vakavampaa"

Vantaan vankilan turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Jaakko Jokinen ei vahvista MTV Uutisille tutkintavangin yrittäneen itsemurhaa, mutta hän kertoo vankilassa tapahtuneen "jotain vakavampaa", josta poliisi on pyytänyt vankilalta selvitystä.

– Esitutkintaa ei ole aloitettu, mutta vankilassa on tapahtunut tiettyjä asioita, joista meiltä on pyydetty selvitystä. Tämä on normaali tapa, jos vankilassa tapahtuu jotain vakavampaa. Silloin poliisi usein pyytää asiasta selvitystä, Jokinen sanoo.