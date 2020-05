Ihmiset heittelevät nyt autoista pihalle take away -roskaa – kevätsiivouksessa teiden varsilta löydetty myös autonraatoja, sohvia ja pulloja täynnä virtsaa

Urakka-alueita on Suomessa lähes 80, joten roskan kokonaismäärä nousee erittäin suureksi.

– On käsittämätöntä, että vuonna 2020 ihmiset kohtelevat ympäristöään näin. Korona-aika näkyy tien varsilla jo take away -pakkausten lisääntymisenä, kun ihmiset heittävät niitä autoista tai jättävät seisakkeille, ja kesän tullen ilmiö tulee varmasti näkymään lisää, sanoo työmaapäällikkö Petri Suomi YIT:n Salon alueurakasta tiedotteessa.