Hyviä uutisia opiskelijoille: Kela lupailee lisäaikaa opintolainahyvityksen hakuun – höllennystä kaipaavan kerrottava miten korona venytti valmistumista

– Jos koronaepidemia viivästytti valmistumista ja opiskelija suoritti tutkintonsa opintolainahyvitykseen oikeuttavan määräajan jälkeen, hän saa Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen opintolainahyvityksestä. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen päätösehdotukseen, hänellä on kuukausi aikaa pyytää Kelalta asian uudelleenkäsittelyä, kerrotaan Kelan verkkosivuilla.

Opiskelijan on kerrottava uudelleenkäsittelyä koskevassa pyynnössään, miten koronaepidemia vaikutti valmistumisen viivästymiseen.

Opintolainahyvitys on 40 prosenttia siitä opintolainan määrästä, joka on yli 2 500 euroa. Opintolainahyvitykselle on kuitenkin enimmäismäärä.