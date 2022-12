Huuhkajien joukkue nimettin – mukana Manchester Cityn nuori lupaus

Huuhkajat pelaa leirin yhteydessä maaottelut Ruotsia ja Viroa vastaan. Kyseessä on miesten maajoukkueen ensimmäinen talvileiri kolmeen vuoteen. Ryhmässä on mukana yhdeksän pelaajaa alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta. Mielenkiintoisina niminä ryhmässä ovat FC Hongan hyökkääjä Agon Sadiku ja Manchester Cityn laitapuolustaja Tomas Galvez. Sadiku pelasi marraskuussa kaksi maaottelua Kosovon maajoukkuepaidassa.

– Siellä ei hoidettu paperihommia sillä tavalla kuin ne olisi pitänyt hoitaa. Agonilla on vielä mahdollisuus edustaa Suomea, eli häntä ei ole sinänsä leimattu. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä se. Me hoidamme paperihommat kuntoon, ja kyseessä on tosiaan kaksi virallista maaottelua. Mielenkiintoista nähdä Agon meidän riveissämme, Kanerva avasi Palloliiton tiedotteessa.