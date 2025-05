Huuhkajat-kaksikko lähtee

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Benjamin Källman ja keskuspuolustaja Arttu Hoskonen lähtevät kauden päätyttyä puolalaisseura Cracoviasta. Seura kertoi Källmanin ja Hoskosen lähdöstä torstaina kotisivuillaan.

Myös puolalaispelaaja Patryk Sokolowski ja päävalmentaja Dawid Kroczek jättävät Cracovian kauden päätteeksi.

Källman siirtyi Cracoviaan kesällä 2022 ja Hoskonen tammikuussa 2023. Kummankin sopimus päättyy kesäkuun lopussa.

Källman on pelannut vahvan kauden ja on Puolan liigan maalipörssissä kolmantena, kun Cracovialla on kaksi sarjaottelua jäljellä. Suomalaishyökkääjä on viimeistellyt Puolan pääsarjassa tällä kaudella 32 ottelussaan 17 osumaa.

Cracovia on sarjataulukossa kahdeksantena.