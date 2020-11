Atlantilla nyt ennätyksellisen paljon myrskyjä – Pekka Pouta selittää syyn erikoiseen ilmiöön: "Otollisempi myrskyjen voimistumiselle"

Edellinen ennätys on ollut ollut vuodelta 2005, mutta tänä vuonna trooppisia myrskyjä on ollut enemmän. Nyt Atlantille on muodostunut Thetaksi nimetty myrsky, joka on yllättäen matkalla kohti Eurooppaa.

– Se ei näillä näkymin voimistu hurrikaaniksi vaan pikemminkin heikkenee matkalla kohti Eurooppaa. Se saattaa yltää Kanarian saarille jo sunnuntain aikana, MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Poudan mukaan myrskyennätyksen taustalla on useita tekijöitä. Yksi on ilmastonmuutos, joka nostaa meriveden lämpötilaa. Taustalla on kuitenkin laaja-alainen ilmiö nimeltä La Niña, joka on El Niñon käänteisilmiö.

La Niñassa yhä kylmempää vettä on Perun rannikolla ja länteen mennessä lämpöisempää Tyynenmeren länsiosassa.

– Atlantin puolella tämä ilmiö tekee sen, että yleensä kun itätuulet puhaltavat alueen yli, siinä on eroa miten ne puhaltavat aivan pinnassa ja vähän ylempänä ilmakehässä. La Niña ilmiön aikana tuulikenttä on tasaisempi, jolloin se on otollisempi myrskyjen voimistumiselle, Pouta selittää.

Poudan mukaan myrskyjen syntyyn voivat vaikuttaa myös se, kuinka paljon hiekkaa nousee Saharasta myrskyjen reitille.