Hurja video lainehtivasta kaupungista – Australian hengenvaaralliset tulvat kiusaavat jopa puolta miljoonaa ihmistä

Uutistoimisto CNN kertoo, että tulvilla on vaikutusta jopa puoleen miljoonaan ihmiseen Australiassa. Suoran evakuointiohjeistuksien piirissä on noin 200 000 ihmistä. Noin 300 000 asukkaalle on annettu varoituksia alueen vaarallisista tulvista ja valmistautumisesta evakuointiin.