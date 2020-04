Huomasitko outoa temppuilua MTV:n Seitsemän uutisten suorassa lähetyksessä? Kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola kertoo, mitä tilanteessa tapahtui: "Pokka oli pakko pitää"

– Kaksi nuorta miestä ilmestyi juuri silloin kamerani taakse. He alkoivat ilveillä ja oma keskittymiseni herpaantui, Piuhola kertoo tilanteesta.

– Kyllähän sen arvaa, että tällainen häiritsee. Varsinkin, kun on yksin eikä tiedä mitä he aikovat tehdä. Aikovatko he esimerkiksi koskea kameraan tai muuten häiritä lähetystä, Piuhola kertoo.