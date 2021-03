Huomasitko! MTV Uutisten lähetyksissä välähti tänään jotain uutta

MTV Uutiset täyttää 40 vuotta syyskuussa. Juhlahumun yksi ensimmäisistä näkyvistä merkeistä on tänään ensimmäistä kertaa uutislähetyksissä esiintynyt uusi tunnus.

– Pöllöhän on lentänyt monenlaisissa muodoissa jo 60 vuoden ajan, muistuttaa MTV:n liiketoiminta- ja kehityspäällikkö Jyrki Huotari viitaten muuhun MTV:n toimintaan.

Hänen mukaansa MTV Uutisten ilme on kehittynyt tekemisen myötä vuosien varrella. 1980-luvun alussa olivat tv-uutiset, sitten Tekstikanava ja nettiuutiset 1990-luvulta lähtien. 2010-luvun lopulla paletti laajentui ympärivuorokautisella verkon tv-kanavalla, MTV Uutiset Livellä.

"Uutiset ovat tärkeä keskeinen kivijalka"

40-vuotisjuhlaan on syytäkin, sillä mittariin kertyneiden vuosien lisäksi MTV on Suomen suurin mediatalo sekä Suomen suurin uutistoimija. Huotari toivoo juhlan muistuttavan ihmisille, että MTV Uutiset on ollut mukana uutistoiminnassa jo pitkään.