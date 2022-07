Huomaavainen moottoripyöräilijä voi saada pysäköintivirhemaksun yllättävästä syystä – "Periaatteessa tilan haaskaamista"

Autoilijaa saattaa ärsyttää, jos auton kokoiseen parkkiruutuun on pysäköity moottoripyörä. Erityisen paljon tämä voi ottaa päähän silloin, jos yksittäisiä moottoripyöriä on ruuduissa siellä täällä, sillä mahtuisihan niitä yhteen ruutuun useampiakin. Siihen on kuitenkin syynsä, miksi moottoripyöräilijöiden ei kannata tiivistää.