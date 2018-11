Huomaatko eron? Juuson pelikonevoitto sisälsi erikoisia kolikoita kaksieuroisten sijaan, Veikkaus aloitti tutkinnan – toimi näin, jos voitat "valerahaa"

Lähes identtinen, mutta arvottomampi

MTV Uutisten selvityksen mukaan Mannisen peliautomaatista saama kolikko ei ole kahden euron kolikko. Kyseessä on luultavimmin thaimaalainen kymmenen bahtin kolikko. Sen arvo on noin 0,26 euroa.

Suomessa bahteja on liikkunut aiemminkin maksuvälineenä, mutta nykyään peliautomaattien tulisi tunnistaa nämä kovasti kahta euroa muistuttavat kolikot. Se, miten kolikko on läpäissyt peliautomaatin automatiikan, on vielä mysteeri.