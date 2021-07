Huippusalainen laivasatama ei näkynyt edes kartoissa – virolainen Tarvi ymmärsi synnyinpaikkansa arvon: "Tällaisia kohteita vain muutama maailmassa"

Tarvi Velström päätti ryhtyä toimiin sotahistoriallisen kohteen säilyttämiseksi. Hän on tehnyt kovan työn saadakseen alueesta dokumentteja ja valokuvia.

Tarvi Velström päätti ryhtyä toimiin sotahistoriallisen kohteen säilyttämiseksi. Hän on tehnyt kovan työn saadakseen alueesta dokumentteja ja valokuvia.

– Jos vartijat tapasivat minut kulkemassa lähistöllä ilman henkilöpapereita, niin he nappasivat minut heti kiinni ja veivät kuulusteluihin. Näin kävi joskus esimerkiksi koulumatkalla.

Tarkoin varjeltu salaisuus

– Miksi juuri tänne? Siksi, että täällä on syvää. Tuossa aivan lähellä Jumidan nimen kärjessä on 103 metriä vettä. Sukellusveneet pystyivät tulemaan tänne veden alla piilossa aivan perille asti, Velström kertoo.

Nykyisin satamasta huolehtii yhdistys ja se sai alueeseen 25 vuoden hallintaoikeuden. Satamaan on kehitetty purjehtijoiden koulutuskeskukseksi ja vierasveneiden käyttöön. Alueella on myös vuokramökkejä ja parhaillaan rakennetaan suurta huoltokeskusta kokoustiloineen ja ravintoloineen. Paikka on ollut avoin kävijöille nyt kolmatta vuotta.