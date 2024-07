Huippumallina työskentelevä Kreikan prinsessa 28 vuotta – muistetaan bileprinsessana

Bileprinsessan mainetta kantanut Maria-Olympia on Kreikan kruununprinssi Pavlosin ja kruununprinsessa Marie-Chantalin ainoa tytär.

– Minulla on syntymäpäivä, prinsessa kirjoittaa vauhdikkaan postauksen yhteyteen.

View this post on Instagram

– Hänessä on leijonaenergiaa, kolmas viittaa prinsessan horoskooppimerkkiin.

Maria-Olympia on erittäin työllistetty malli ja hänet on nähty lukuisten huippumuotitalojen catwalkeilla ja kampanjoissa.

Prinsessa on vuosien varrella usein saanut palautetta käytöksestään, joka ei kritisoijien mielestä oli sopivaa kuninkaallisille. Prinsessan tilanne onkin hiukan eri, sillä kuninkaallisten tilanne Kreikassa on erilainen kuin muilla kuningashuoneilla. Monarkian valtakausi päättyi maassa jo vuonna 1973, mutta Kreikka on silti säilyttänyt kuningasperheen jäsenten tittelit.