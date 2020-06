Huippujuristi Pirita Virtanen tiesi unelmien ammattinsa jo 12-vuotiaana: Opiskeli Harvardissa ja sovitteli miljoonariitoja maailman parhaan kanssa – haluaa nyt tuoda amerikkalaisoppeja Suomeen

Mietti mitä on menestys

– Päätin, että saan hyviä numeroita. Minulla on kuvamuisti, joten muistan kaiken näkemäni ulkoa. Luin paljon ja kokeissa muistin sivut ulkoa, hän kertoo.

Inspiraatiota Ally McBealista

Harvardin yliopiston oikeustieteellisessä on opiskellut Virtasen lisäksi vain muutamia muita suomalaisia.

Moni on ihmetellyt, miten vasta alakouluikäinen nuori saattoi päättää, että haluaa opiskella nimenomaan Harvardissa, joka on Yhdysvaltain vanhin yliopisto.

Kovaa työtä

Työläs hakuprosessi

Maailman parhaan opissa

– Danielin tiimissä on neljä henkeä ja olin todella ylpeä, että pääsin hänen oppiinsa. Olen yksi harvoista, jotka tekevät yhä hänen kanssaan yhteistyötä sen tiimin ulkopuolella. Jams oli paikka, mistä sain tärkeimmät oppini, ei Harvard.

Haluaa edistää oikeudenmukaisuutta

– Oikeudenkäynneissä ei ole kyse oikeudenmukaisuudesta, vaan lain tulkinnasta ja todisteiden arvioinnista. Kaksi erittäin pätevää ihmistä voi olla eri mieltä samasta oikeuskysymyksestä, koska he tulkitsevat lakia eri tavoin.

– Lisäksi ainoastaan se on tuomioistuimessa totta, minkä pystyy näyttämään toteen. Kun todistelua vielä lopulta arvioidaan yhdessä soveltuvan lain kanssa, lopputulos on aina epävarma.

"Sovittelusta saa paremmin mitä haluaa"

Virtanen kokee, että sovittelusta ihmiset ja yritykset voivat saada tuomioistuimia paremmin sen, mitä he haluavat.

– Kun saat lopulta joka tapauksessa vain rahaa ja lopputulos on epävarma, miksi et päättäisi itse kuinka paljon rahaa hyväksyt ja testaisi parasta summaa, mitä voit saada? Tästä on lopulta kyse amerikkalaistyyppisessä sovittelussa.