Kristiina Mäkelä lopettaa uransa

– 15 vuotta kolmiloikkaa on osin määrittänyt minua myös ihmisenä. Olen nauttinut suuresti urheilusta. Olen kiitollinen ja ylpeä, kun olen saanut edustaa Suomea.

Ennen uransa päättämistä Mäkelä on asettanut kovat tavoitteet Pariisin olympialaisiin.

– Iso tavoite on hypätä Pariisissa ja kolmatta kertaa olympialaisten finaalissa. Rakastan olympialaisia, joukkuetta ja sitä kaikkea. Olen hyvässä kunnossa ja asenne on ”All in” viimeisenä kesänä, Mäkelä sanoo.

Mäkelä on edustanut Suomea olympiafinaalissa Rio de Janeroissa vuonna 2016 ja Tokiossa vuonna 2021.

Mäkelän uran kirkkain saavutus on vuodelta 2022, kun hän voitti kolmiloikan EM-hopeaa Münchenissä. Mäkelä on voittanut SM-kultaa peräti yhdeksän kertaa. SM-hopeaa Mäkelä on napannut neljästi.