Wilma Murrolle karu takaisku – olympialaiset vaarassa: "Löydös oli yllätys"

Murron oikeasta jalasta on löytynyt pieni jänteen repeämä, mikä vie hänet kuntoutuksen pariin.

– Tämä on kova takaisku. Tilanne on kaukana toivotusta. Mieli on kuitenkin toiveikas ja ammattilaisten johdolla lopputuloksesta saadaan paras mahdollinen, Murto sanoo.