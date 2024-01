Huippu-urheilun käsittämätön menestystarina päätökseen – "Kaikkien aikojen suurin"

– Minulla on niin paljon helliä muistoja ja ajatuksia, kun ajattelen Patriotsia. Olen aina Patriot. Odotan innolla palaavani tänne, mutta nyt meidän on aika mennä eteenpäin, 71-vuotias Belichick sanoi tiedotustilaisuudessa.

New England jäi tällä kaudella selvästi pudotuspelien ulkopuolelle, sillä joukkue nappasi vain neljä voittoa 17 ottelusta. New Englandin omistaja Robert Kraft ylisti Belichickin saavutuksia, vaikka päävalmentajan viimeinen Patriots-kausi olikin tilastojen valossa uran heikoin.

– Valmentaja Belichickiä ylistetään aina legendaarisena urheiluikonina täällä New Englandissa, ja hän on eturivin ehdokas Hall of Fameen. Hän on kaikkien aikojen suurin valmentaja, mikä tekee tästä päätöksestä niin vaikean, Kraft sanoi.