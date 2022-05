Huhu F1-kuskin potkuista lähti leviämään – totuus selvisi tunteja myöhemmin

– Torontolainen Nick Latifi on saanut potkut Williamsilta. Kaksi asiaa: Williamsilla on toivottavasti paljon rahaa, koska käsissä on helvetinmoinen oikeusjuttu. Toiseksi hänen korvaajan Nyck de Vriesin on parasta ajaa paremmin tuolla surkealla autolla. Epäilen sitä, sanaili Norris McDonald.