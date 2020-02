HS: Oikeuskansleri selvittää, onko kaksi ministeriötä rikkonut perustuslakia EU-asioissa

Kaikissa kolmessa tapauksessa on kyse eduskunnan tiedonsaannista Euroopan unionin asioista, kirjoittaa Helsingin Sanomat .

Valtiovarainministeriön tapauksissa on kyse myös siitä, että tietojen antaminen eduskunnalle on viivästynyt. Sisäministeriön tapauksessa on kyse vain eduskunnan informoinnin viivästymisestä, eikä siis valtioneuvoston yleisistunnon ohittamisesta, HS kertoo.