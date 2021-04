HS: Oikeusasiamiehelle kymmeniä kanteluita rokotuksista – Astra Zenecasta paljon tuoreita valituksia

Oikeusasiamiehen kanslia on tähän päivään mennessä saanut 61 rokotekantelua. Niistä viisitoista koskee Astra Zenecaa.

Lehti kirjoittaa, että tuoreet kantelut ovat tulleet enimmäkseen yli 65-vuotiailta, jotka ovat ihmetelleet, miksi he joutuvat ottamaan Astra Zenecan rokotetta. Kanteluiden tekijät pitävät 65-69-vuotiaiden rokottamista Astra Zenecalla perusoikeuksien ja tasa-arvon vastaisena sekä ikäsyrjintänä.

Erittäin harvinainen hyytymishäiriö taustalla

Astra Zenecan rokotetta ei anneta tällä hetkellä alle 65-vuotiaille, mutta sitä vanhemmille kyllä. Euroopan lääkevirasto Ema on todennut, että rokotteella on mahdollinen yhteys hyvin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön, joita on havaittu lähinnä alle 60-vuotiailla.