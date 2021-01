HS: Kiusallinen rahasotku paljastui Itäkeskuksessa – kaupunki keräsi asukkailta ja yrityksiltä miljoonia väestösuojaan, jota ei koskaan rakennettu

Helsingin kaupunki on kerännyt Itäkeskuksen kiinteistöiltä miljoonakorvaukset väestönsuojapaikoista, jotka on ollut tarkoitus rakentaa Ystävyydenpuistoon. Valtuusto oli päättänyt yhteisväestönsuojasta jo vuonna 1974, lehti kertoo. Kiinteistöiltä on kerätty vuosina 1975–1999 lähes 6 miljoonaa euroa.

Alueen kiinteistöillä on ollut väestönsuojelulakiin perustuva suojarakentamisvelvoite. Hanketta on siirretty moneen otteeseen muun muassa siksi, että tilalle ei ole löydetty sopivaa niin sanottua normaaliajan käyttötarkoitusta, eli esimerkiksi urheilu- tai pysäköintitiloja.

Muun muassa Kesko, Toyota ja Maamerkki ovat maksaneet useita satoja tuhansia euroja, – Kesko yksinään 520 000 euroa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Asukkaat vaativat rahojaan takaisin

Helsingin kaupungin vuokratalon Kauppakartanontie 16:n talotoimikunnan puheenjohtaja Arja Merikallio sanoo kaupungin olevan asukkaille velkaa. Talon asukkaat ovat maksaneet rakentamattomasta suojapaikastaan yli 200 000 euroa.

– Kaupunki on meille velkaa. Sen pitää korvata meille, mitä me vuokralaiset olemme vuosien aikana sille väestönsuojista maksaneet. Kaupunki on tarjonnut meille asunnot, joissa ei lupauksista huolimatta ole suojapaikkoja. Ei asuntoja saisi ottaa käyttöön ennen kuin nämä asiat ovat kunnossa. Missä on kaupungin vastuu asukkaista, Merikallio kysyy lehdessä.

Kaupunkiympäristön toimiala toimialajohtaja Mikko Aho kertoo kaupungin aloittaneen asiasta selvityksen.

– Pengomme nyt arkistoja ja asiakirjoja asian selvittämiseksi. Tilannehan on kohtuullisen kiusallinen siksi, että jos kerran kaupunki on veloittanut asuntoyhtiöitä väestönsuojan rakentamiseksi niin, missä ovat rahat ja miksi kaupunki ei ole omia asioitansa toteuttanut? Nyt en tiedä, mitä on tapahtunut ja miksi, Aho sanoo.

Mahdollisia korvausvaateita hän ei halunnut kommentoida ennen selvityksen valmistumista.