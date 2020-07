HS: Kehitteillä olevissa koronarokotteissa usein samaa apuainetta kuin narkolepsiaa aiheuttaneessa Pandemrixissa

Lehti kertoo, että uudessa tutkimuksessa on varmistunut, että narkolepsiaa laukaisivat rokotteen sisältämät viruksen proteiinit, mutta voimakas apuaine on kuitenkin saattanut vaikuttaa narkolepsian syntyyn.

Helsingin Sanomien mukaan Glaxo Smith Kline (GSK) on sopinut kyseisen apuaineen toimittamisesta rokotevalmistaja Sanofin rokotteeseen. Muun muassa Britannia on valmistautunut hankkimaan Sanofin rokotetta. Uutistoimisto Reutersin mukaan myös EU on käynyt neuvotteluja Sanofin kanssa. Yli sataa rokotetta kehitetään maailmanlaajuisesti pysäyttämään koronapandemia.