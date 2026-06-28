Jo lyhyt altistuminen heikensi merkittävästi kimalaisten kykyä löytää pesälle.
Höyrystävissä hyttyskarkottimissa käytetty hermomyrkky heikentää kimalaisten kykyä löytää takaisin pesälleen. Hermomyrkky pralletriinia käytetään esimerkiksi Thermacell-hyttyskarkottimessa.
Turun ja Oulun yliopiston tutkijat altistivat kimalaisia pralletriinille tutkiakseen hermomyrkyn vaikutusta kimalaisten suunnistuskykyyn. Jo lyhyt kymmenen minuutin altistuminen heikensi merkittävästi kimalaisten kykyä löytää pesälle, kertoo tutkija Kimmo Kaasinen Turun yliopistosta STT:lle.
Tutkimustulokset julkaistiin Biology Letters ‑lehdessä huhtikuussa.