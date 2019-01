Hotelli tulessa Rovaniemellä, sammutustöissä kymmenen yksikköä – "Toisessa rakennuksessa merkittäviä vahinkoja"

Tuli syttyi hotellirakennuksen alakerrasta ja levisi yläkertaan

"Merkittäviä vahinkoja"

– Toisessa hotellirakennuksessa on merkittäviä vahinkoja, kun on jouduttu avaamaan seiniä ja käytetty vettä.

Palo saanut alkunsa lämmittimestä?

– Tässä vaiheessa on hyvin ennakoivaa sanoa, mutta se mistä se on lähtenyt ja palomiesten kanssa katsottiin, niin suuri vaara on, että se on syttynyt eteisessä olleesta lämpöpuhaltimesta.