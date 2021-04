Hörppäsikö torpedoammus vettä? 850 metrin syvyydessä sukellusvene repeää ja miehistö kokee painekuoleman: "Merimiehen hauta on useimmiten meri"

Indonesian laivasto on vahvistanut, että keskiviikkona kadonnut sukellusvene on uponnut. Alus makaa tällä hetkellä mahdollisesti 850 metrin syvyydessä meren pohjassa lähellä Balia.

– Mutta harvemmin ne kateisiin kuitenkaan joutuvat. 2000-luvulla pohjaan joutuneita sukellusveneitä on alle 10. Jos alus pääsee onnettomuuden jälkeen pintaan, miehistö pelastuu. Useimmissa tapauksissa, missä joudutaan pohjaan, miehistö on menetetty.

850 metrissä paine on kova

– Jos vajotaan 850 metrin syvyyteen, painerunko rikkoutuu ja ihminen kuolee paineeseen. Saumat aukeavat ja alus repeää. Tuollainen diesel-sukellusveneen runko on tehty kestämään 200-300 metrin sukellus. 500 metriä se voi joissain oloissa kestää, 850 metriä on eittämättä aivan liian syvä veden syvyys, Vänskä kertoo.

"En tiedä selviääkö syy koskaan"

Mitä tapauksessa on voinut sitten oikein käydä? Vänskä arvioi, että taustalla on voinut olla jokin mekaaninen ongelma.

– Voidaan poissulkumenetelmälla sulkea pois, että törmäämistä ei ole tapahtunut, ei pohjaan eikä toisen aluksen kanssa. Kyseessä on mahdollisesti mekaaninen vika. Alus on ollut torpedoammunnoissa, torpedoputken tiivistykset ovat voineet pettää, mennyt vettä sisään. Voinut olla sähköpalo, mikä on tilastojen näkökulmasta aika yleinen syy.