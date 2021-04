Hongkongissa aletaan tarkistaa ehdokkaiden taustoja, jotta julkisiin virkoihin pääsee vain Kiinalle uskollisia ihmisiä

Kiina määräsi tiistaina Hongkongin vaalijärjestelmään laajoja muutoksia. Tämä on jatkoa aiemmille toimille, joilla Kiina on pyrkinyt tukahduttamaan Hongkongin demokratialiikettä ja kiristämään otettaan siellä. Kaupungissa on nähty viime vuosina laajoja demokratiaa puolustavia mielenosoituksia, joihin on usein reagoitu väkivaltaisesti.