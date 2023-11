Hongan taustayhtiö asetettu konkurssiin

Honka sijoittui päättyneellä kaudella jalkapalloliigan runkosarjassa ja mestaruussarjassa kelvollisesti viidenneksi, mutta taloudellisesti kausi oli vaikea. Honka ei hakenut liigalisenssiä kaudeksi 2024 ja jätti konkurssihakemuksen viime viikon torstaina. Konkurssihakemuksen mukaan Esport Honka Oy:llä on velkoja noin 340 000 euroa. Suurin velkoja on Verohallinto, jolla on saatavia 140 000 euroa.