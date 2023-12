Hongan suomalaislupaus siirtyy Kroatiaan

Kroatialaisseura kertoi sunnuntaina kotisivuillaan, että Kosken sopimus ulottuu vuoteen 2027.



Koski, 21, on edustanut kotimaan miesten pääsarjassa espoolaista Honkaa, jonka taustayhtiö Esport Honka Oy hakeutui hiljattain konkurssiin.



Koski kuului parilla viime kaudella Hongan runkopelaajiin. Hän on ollut vakiokasvo myös Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa. Koski debytoi Huuhkajissa tammikuussa talvimaaottelussa Viroa vastaan.



Istra on Kroatian pääsarjassa tällä hetkellä kahdeksantena.