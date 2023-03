Hondurasissa sallittiin jälkiehkäisypilleri yli vuosikymmenen tauon jälkeen – abortti on edelleen laiton kaikissa tapauksissa

Honduras oli naapurimaidensa Nicaraguan ja El Salvadorin lisäksi yksi harvoista maista, joissa jälkiehkäisypillerin käyttö on ollut laitonta. Sen salliminen on ollut Hondurasissa naisten oikeuksia ajavien ryhmien keskeinen vaatimus, mutta muiden muassa kirkko on vastustanut pillerin käyttöä tiukasti ja verrannut sitä aborttiin.

Hondurasissa abortti on kielletty kaikissa tapauksissa, myös silloin, kun raskaus uhkaa naisen henkeä tai on seurausta raiskauksesta. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Hondurasissa on paljon teiniraskauksia muun muassa siksi, että ehkäisyvälineitä on saatavilla rajoitetusti, seksivalistus on puutteellista ja seksuaalista väkivaltaa esiintyy paljon.